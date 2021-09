Condividi su Twitter Pinterest Facebook

I “nuovi” Abba

Mamma mia! dopo 40’anni ritorna la band più famosa di Svezia e non solo visto che nella loro carriera hanno venduto oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo. Björn Ulvaeus, Benny Anderson, Agnetha Fältskog, e Anni-Frid Lyngstad, hanno deciso di ritornare con un nuovo album dal titolo VOYAGE , che uscirà il 5 di novembre.

Il gruppo si è formato negli anni 70, e il nome ABBA, non è altro che l’acronimo delle iniziali dei loro nomi. il successo arriva quasi subito con la canzone WATERLOO presentata nel 1974 all’Eurovision Song Contest .

Ma a far esplodere la ABBAMANIA è il brano FERNANDO contenuto nel loro primo Greatest hits del 1976. un record di presenze nelle classifiche di tutto il mondo, in particolare in Australia e Nuova Zelanda.

Sempre nel 1976 arriva l’album ARRIVAL, che contiene numerosi successi, compresa la canzone DANCING QUEEN dedicata alla futura moglie del re di Svezia. Con questa canzone arrivarono al primo posto anche negli Stati Uniti che storicamente è un pubblico difficile da conquistare.

Il 1979 ci consegna due album della band, il primo dal titolo VOULEZ-VOUS contenente il singolo CHIQUITITA, cui proventi furono donati all’Unicef,. Il secondo è un altro Greatest Hits che conteneva l’inedito GIMME!GIMME!GIMME! che fu il loro più grande successo dance.

Nel 2008 esce il film musical dal titolo MAMMA MIA(successo del 1975) sulle musiche degli Abba con protagonisti , due big del cinema mondiale Meryl Streep e Pierre Brosnan. Il dvd di questo film è diventato il più venduto della storia in Gran Bretagna con più di 5 milioni di copie vendute.

Siamo al 2021 e arriva la tanto chiacchierata reunion, giusto a distanza di 40’anni dal loro ultimo album del 1981 dal titolo THE VISITORS. Due i singoli pubblicati come anteprima dell’album. La ballata I’Still Have Faith In You, dedicata alla loro storia, mentre il secondo pezzo Don’t Shut Me Down , più ballabile in perfetto stile Abba.

Ho un ricordo piacevole delle loro canzoni, ed è stato quando mi trovavo in vacanza in una località della mia regione, il Veneto, e soggiornavo in un Hotel con la mia famiglia, dove alla sera c’era un gruppo che suonava principalmente le canzoni degli Abba, e c’erano molti villeggianti che si fermavano ad ascoltarli. Adesso ritornano…