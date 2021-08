Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Immagine che non vorremmo più vedere

Agosto cane mio non ti conosco. Agosto è per gli italiani è il mese delle meritate vacanze, dopo un anno di stress lavorativo. Dunque tutti alla ricerca del paradiso per rigenerarsi, ma c’è un “problema” dove metto il cane o gatto?. Il nostro migliore amico tutto ad un tratto diventa un problema, e allora si pianifica il famigerato abbandono.

Amici a tempo

La vacanza è sacra. Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia appunto di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. Se consideriamo che nelle case degli italiani ci sono almeno 7 milioni di cani e 7,5 milioni di gatti (ai quali vanno ad aggiungersi i tanti animali custoditi in canili o rifugi e quelli randagi), questo significa che ogni anno più di un cane su 100 e circa un gatto su 150 vengono abbandonati. Bisogna, però, aggiungere anche altri tipi di animali che vengono lasciati con altrettanta facilità: uccelli, criceti, conigli, pesci, rettili e tartarughe.

Covid-19 . Anche questo maledetto covid è in parte colpevole in questi ultimi tempi, infatti il lockdown ha fatto sentire più sole tante persone. Confinati tra le quattro mura di casa, in molti hanno pensato di acquistare un animale domestico per avere un po’ di compagnia. Ma l’amore che era improvvisamente sbocciato per i cuccioli negli ultimi mesi con le riaperture si è raffreddato, e così si pensa di liberarsi della temporanea compagnia. Squallido..

Le strutture. Le buone notizie per i possessori di animali (ammesso che ci sia la volontà) però non mancano, è in forte aumento il numero di spiagge dove sono ammessi i cani, musei, parchi, luoghi culturali e di mezzi di trasporto che accettano anche cani e gatti. Possiamo affermarlo con certezza: oggi è possibile una vacanza a misura dei nostri amici a 4 zampe, che sia al mare o in montagna il nostro cane potrà venire con noi ovunque. Altrimenti ci sono delle strutture gestite da professionisti che si prendono cura dei vostri animali per il periodo di vacanza. Non esitate a contattarli anche se costa qualche soldo in più…https://it.holidog.com/

Me lo prendi papà. E’ un po’ la mia storia , quella di prendere un animale cane o gatto che sia per accontentare i propri figli, ma poi quel piccolo amico a 4 zampe diventa un vero e proprio componente della famiglia. Ammetto che nel periodo di vacanza la sua collocazione deve essere pianificata, e allora noi come famiglia abbiamo instaurato un rapporto fidato con un canile della zona, dove il nostro cagnolino è di “casa”. Noi facciamo le nostre vacanze tranquilli e lui anche se un po’ triste in quel periodo, sa che poi ritorna nella sua casa….