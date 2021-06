Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Camilla Canepa

Il vaccino AstraZeneca ha spaventato tutti, (e non da oggi) e così si corre ai ripari, via libera dunque al mix di vaccini per quanto riguarda i richiami,(con Pfizer e Moderna) disorientando chi aveva ricevuto la prima dose con AstraZeneca. Intanto è arrivato l’esito dell’autopsia della sfortunata Camilla. Morte per emorragia celebrale. Il medico : mai visto un cervello ridotto cosi da una trombosi cosi estesa e così grave.https://news.fidelityhouse.eu/

Facciamo un passo indietro. Il 12 maggio 2021 il CTS da il via libera agli open day over 18 includendo anche il vaccino AstraZeneca, sospeso fino a quella data agli under 60. Il comunicato diceva:

“Il CTS non rileva motivi ostativi a che vengano organizzate dalle differenti realtà regionali iniziative, quali i vaccination day, mirate a offrire, in seguito ad adesione/richiesta volontaria, i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni”

il 25 maggio alla ASL di residenza si presenta la 18 enne Camilla Canepa, per sottoporsi alla prima dose di vaccino. Il 3 giugno si è recata al pronto soccorso con cefalea e fotofobia. E’ stata sottoposta a TAC cerebrale ed esame neurologico, risultati entrambi negativi. Dimessa fa ritorno il 5 giugno con deficit motorio, alla seconda TAC si è evidenziato un’emorragia cerebrale, ed è stata immediatamente trasferita alla neurochirurgia del San Martino di Genova. Il 10 giugno Camilla muore.

ciao Camilla

Nel nome di Camilla. Ci voleva ancora il morto per decidersi di vietare questo “maledetto” vaccino AstraZeneca ( e sembra anche johnson & Johnson) . Non si può mandare alla morte ragazzi perchè ci sono i magazzini pieni di vaccini avanzati. Questa pura speculazione è inaccettabile per tutti noi che abbiamo fatto dei sacrifici enormi per rispettare le regole anti covid, e di conseguenza ci siamo fidati anche dei medici e dei virologi sempre presenti in tv. Spero ci sia giustizia adeguata anche ai vertici nel nome di Camilla che si è fidata…