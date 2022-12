carne : il barbecue sintetico

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

carne tradizionale o sintetica?

Da qualche settimana ( il 15 novembre) è stato annunciato che abbiamo raggiunto gli 8 miliardi di abitanti del mondo, un miliardo in più rispetto all’ultima stima del 2011. Ecco dunque aumentare il bisogno di cibo, e allora arriva il via libera della Food and drug administration americana, alla commercializzazione della carne sintetica, o meglio “coltivata”.

Cos’è la carne sintetica?

La carne sintetica, detta anche coltivata, artificiale o clean meat in inglese è il risultato di un processo di coltivazione cellulare operata in laboratorio su cellule animali staminali (toti- o multi-potenti), ovvero cellule che possono generare una grande varietà di tessuti animali se opportunamente “condizionate”. È carne a tutti gli effetti ma non prevedere l’allevamento di un intero animale e nemmeno di un processo di macellazione quindi risulta essere cruelty free, cioè ottenuta senza sofferenza animale.

Dal punto di vista ambientale, invece, la carne artificiale è sostenibile perché permette di ridurre le emissioni di Co2 del 70%, produce un risparmio del 50% di energia, dell’85% di consumo di acqua e del 99% del suolo coltivabile.

FederBio insieme a Coldiretti contro la carne sintetica

Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio dichiara che “Tutto ciò, non solo è in contrasto con la cultura alimentare del nostro Paese, ma una deriva tecnologica di questa portata è proprio il contrario di quello che serve per il futuro”. Per FederBio occorre puntare sul consumo di carne biologica, proveniente da allevamenti sostenibili, rispettosi della biodiversità, attenti alla valorizzazione delle risorse naturali e in grado di generare solidi legami all’interno dei territori e delle comunità in cui sono insediati…forse ha ragione..

Parlare in Italia patria della bistecca alla fiorentina (chianina) di carne da "laboratorio" fa venire i brividi. Saremmo pronti fra qualche tempo ad organizzare con gli amici un bel barbecue sintetico con un contorno a base di insetti ?