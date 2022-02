COMUNI : sindaci col “rolex”

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

mi scusi signor sindaco

Febbraio 2022 scatta l’aumento di stipendio ( indennità di funzione) per i sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario, assessori compresi. L’ aumento era previsto nella legge di bilancio 2022 approvata il 30 Dicembre 2021.

Ma quanto guadagnava un sindaco (al netto) prima dell’aumento?

per un numero di abitanti 1-1.000 lo stipendio mensile lordo del sindaco era di 1.659 euro: si passa a 2.208

per un numero di abitanti 1.001-3.000 lo stipendio mensile lordo del sindaco è di 1.659 euro; si passa a 2.208

per un numero di abitanti 3.001-5.000 lo stipendio mensile lordo del sindaco è di 1.952 euro; si passa a 3.036

per un numero di abitanti 5.001-10.000 lo stipendio mensile lordo del sindaco è di 2.510 euro; si passa a 4.002

per un numero di abitanti 10.001-30.000 lo stipendio mensile lordo del sindaco è di 2.789 euro; si passa a 4.140

per un numero di abitanti 30.001-50.000 lo stipendio mensile lordo del sindaco è di 3.114 euro; si passa a 4.830

per un numero di abitanti 50.001-100.000 lo stipendio mensile lordo del sindaco è di 3.718euro; si passa a 6.210 se è capoluogo di provincia 9.660, se è capoluogo di regione 11.040

per un numero di abitanti 100.001-250.000 lo stipendio mensile lordo del sindaco è di 4.509euro; si passa a 6.210

per un numero di abitanti 250.001-500.000 lo stipendio mensile lordo del sindaco è di 5.206 euro; si passa a 11.040

per un numero di abitanti più di 500.000 lo stipendio mensile lordo del sindaco è di 7.019 euro si passa a 13.800

Ecco la nuova tabella con gli aumenti previsti..

Sindaci col rolex , è solo una provocazione che riguarda soprattutto i sindaci delle grandi città , che influenzati dai grandi partiti svolgono un ruolo più politico che civile, e si sa che quando c’è di mezzo la politica il stipendio di base viene “arrotondato” dai rimborsi. (mettiamola così). Mentre per i più piccoli che spesso rappresentano liste civiche, e che svolgono un ruolo quasi di volontariato, il stipendio è veramente inadeguato, tenendo anche in considerazione , che non gli viene corrisposta nemmeno la 13esima mensilità…https://www.ilsussidiario.net/