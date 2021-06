Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Il logo

Squillino le trombe, è nato dalle probabili “ceneri” di Forza Italia, o meglio di Silvio Berlusconi, un nuovo partito dall’incoraggiante nome di Coraggio Italia. I fondatori sono nientepopodimeno che Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, e Giovanni Toti, presidente della regione Liguria.

Brugnaro e Toti

Marco Marin

Ma vediamo chi è saltato sul nuovo carro. Da forza Italia sono arrivati : Maria Teresa Baldini, Raffaele Baratto, Michaela Biancofiore, Maurizio D’Ettore, Matteo Dall’Osso, Marco Marin, Stefano Mugnai, Guido Germano Pettarin, Elisabetta Ripani, Cosimo Sibilia, Simona Vietina. Dal gruppo misto/ cambiamo, e Popolo protagonista : Fabiola Bologna, Guido Della Frera, Manuela Gagliardi, Osvaldo Napoli, Claudio Pedrazzini, Gianluca Rospi, Daniela Ruffino, Giorgio Silli. Poi Fabio Berardini, Carlo Ugo De Girolamo, Marco Rizzone, già iscritti al Gruppo Misto – Centro Democratico; Tiziana Piccolo, proveniente dalla Lega e Martina Parisse proveniente dal M5s. Ma qui ci vuole anche un presidente, e allora eccolo, si tratta di Marco Marin ex FI, e il vice è Stefano Mugnai Per un totale di 24 membri. Ma ovviamente le porte sono spalancate ad altri profughi.

Chi sarà il leader? Al momento i due fondatori Toti & Brugnaro non si sbilanciano, si “limitano” al reclutamento al programma e alle immancabili promesse per “salvare” l’Italia.(che attendiamo con trepidazione) Di certo non mancherà il colore che sarà il fucsia, tanto caro al sindaco lagunare, e il versante a destra ovviamente ,visti gli arruolati. Poi nota non trascurabile, l’amore dichiarato nei confronti dell’attuale premier Mario Draghi. Te pareva..https://notizie.tiscali.it/

L’assembramento. Uso un termine molto diffuso in questo periodo, per identificare questo nuovo baraccone politico, dove si vedono confluire tutti i “topi da parlamento” che abbiamo a libro paga. In un periodo dove tantissimi Italiani rischiano il posto di lavoro, vediamo questi giocare con le poltrone. E già che ci siamo, vi do consiglio per gli acquisti, ci sarebbero anche questi bisognosi ….https://ciaovecio64.altervista.org/le-supercazzole/