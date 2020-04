Diamoci una mano, compriamo Italiano.Questo è il messaggio unanime che possiamo trasmettere ai nostri concittadini, in questo momento così difficile per il nostro paese, e che si sta allargando in tutto il mondo.

Fare la spesa da casa. Non solo le grandi catene dei supermercati, che già da tempo fanno servizio a domicilio,ma anche piccoli negozi si sono organizzati per consegnare a casa il loro prodotti. E’ una grande occasione per dare un importante sostegno economico alle piccole realtà che sono in grande sofferenza in questo periodo.https://iorestoacasa.delivery/

Una grande opportunità per scoprire, o anche riscoprire i nostri prodotti più genuini, fatti con le mani dei nostri vicini, che molte volte purtroppo abbiamo trascurato per il più comodo e diciamocelo “conveniente” centro commerciale.https://ciaovecio64.altervista.org/fatti-mandare-dalla-mamma/

Nessuna bandiera politica dunque in questo momento, ma solo quella Italiana che unisce tutti noi. Compriamo i nostri prodotti per quanto possibile,anche se sono convinto che una per giusta democrazia gli scambi commerciali internazionali siano una grande risorsa per tutti i popoli.