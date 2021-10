DISCOTECHE : portami a ballare

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Si ritorna a ballare

Riaprono le discoteche, dopo 20 mesi di chiusura . Il governo da il via libera alla riapertura anche se con delle limitazioni . Nelle regioni zona bianca è consentito per il 50% al chiuso e per il 75% all’aperto, incluso il personale. I gestori non esultano le limitazioni non fanno guadagnare.

Ma quante discoteche ci sono in Italia? Il numero è contrastante perchè ufficialmente discoteche dichiarate tali dall’ agenzia delle entrate, sono circa 1.057, mentre se si vanno ad aggiunge tutti quei locali stagionali o che occasionalmente propongono musica da ballo si arriva a circa 3,500. Le associazioni di categoria hanno denunciato una perdita complessiva di circa 400 milioni in questi mesi di chiusura.

Ecco le regole comunicate dal CTS per la riapertura delle discoteche:

obbligo green pass

registrazione nominativi all’ingresso

utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione di quello del ballo, paragonabile alle attività fisiche al chiuso

presenza pari al 50% della capienza massima al chiuso, compreso il personale dipendente

presenza pari al 75% all’aperto, compreso il personale dipendente

presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d’aria e rispondenti ai requisiti qualitativi specificati nei documenti di indirizzo Iss

uso obbligatorio di bicchieri monouso

frequente igienizzazione delle mani

frequente pulizia e sanificazione dei locali.

C’e da chiedersi, ce la faranno a rispettare tutte queste regole?

un pienone in discoteca…

Il grido di disperazione delle discoteche è stato accolto, e dunque si ritorna a ballare per la gioia degli addetti ai lavori e dei giovani ovviamente. Mancavano solo loro all’appello visto che stadi teatri e cinema avevano già riaperto. I giovani sono per la maggior parte vaccinati e questo dovrebbe essere un’ulteriore test di validità del vaccino, visto che questi locali sono luoghi di contatto ravvicinato. Sarebbe una bella risposta agli irriducibili no vax…https://www.fanpage.it/