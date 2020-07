Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Con quella faccia un po’ così

Romano Prodi ogni tanto fa capolino in qualche manifestazione, e puntualmente rilascia delle dichiarazioni politiche. L’ultima in ordine di tempo sta facendo scalpore, in quanto riguarda il suo “acerrimo” nemico politico Silvio Berlusconi. La sua apertura ad un dialogo con l’ex cavaliere, dichiarando che “non è più un tabù” ha scosso le anime di sinistra, da sempre contro il “Berlusconismo”.

la saggezza senile

altro che senatore

Voglio diventare senatore a vita, dice il re delle olgettine, ed ecco mobilitarsi tutti i proseliti del suo partito, in una raccolta di firme per esaudire il suo desiderio.https://www.adnkronos.com/Ma c’è chi anche raccoglie il suo volere in maniera molto eloquente.

La pace della “maturità” politica tra i due ex premier della seconda repubblica che hanno devastato l’Italia, fa certo tremare i polsi. Svariate ipotesi si susseguono per dare un senso a questo loro virtuale abbraccio. Dalla pubblica richiesta di Berlusconi nel voler essere eletto senatore a vita(prestigio/immunità o anche 14 mila euro al mese), all’ipotesi di un Prodi al Quirinale. Attendiamo sviluppi ed eventuali sorprese, intanto dormite tranquilli e asciutti miei “cari ” Prodi e Berlusconi…