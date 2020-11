Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Fedez

il logo

Bella storia, o meglio bellissima iniziativa intrapresa dal cantante rapper Federico Leonardo Lucia, ma da tutti conosciuto col nome d’arte di Fedez. Scena unita è il nome di questo fondo che ha l’obbiettivo di raccogliere fondi da destinare ai lavoratori dello spettacolo, rimasti senza stipendio a causa della pandemia che ha bloccato tutti i concerti e spettacoli dei cantanti e attori teatrali.

In poco più di due settimane il buon Fedez ha annunciato questo sul suo profilo Instagram: “Sono veramente felice di comunicarvi che abbiamo raccolto 2 milioni di euro per aiutare i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo – ha scritto Fedez sul suo profilo Instagram – . Sono state due settimane molto intense, abbiamo lavorato giorno e notte per rendere possibile tutto questo, un fondo che potesse correre in aiuto di tutte le famiglie di un settore tra i più colpiti durante questa emergenza. Ogni artista presente ha partecipato a questa iniziativa donando in prima persona. Grazie a tutti gli artisti e i brand che hanno deciso di supportare questa causa. Estendiamo l’appello a tutti gli artisti che vogliono dare una mano a questo grande progetto. Felice ed orgoglioso di questa Scena Unita!”

A gestire questa raccolta di fondi sarà il CESVI, una ong di Bergamo che opera in più di 20 paese del mondo, ed ha molta esperienza nella gestione di emergenze a lungo termine. La sua gestione dei soldi raccolti è suddivisa nel 50% destinato ai lavoratori come fondo perduto, un 25% alla formazione di nuovi lavoratori, e il rimanente 25%,sara a supporto di nuovi progetti.https://www.cesvi.org/

Moltissimi gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa, la lista e lunghissima,e non solo legati alla musica, ma anche personaggi della tv e del cinema.Eccone alcuni: Gianni Morandi, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Fiorello, Il Volo, Shade, Giovanni Caccamo, Ermal Meta, Arisa, Baby K, Beba, Manuel Agnelli, Mahmood, Gemitaiz, MadMan, Emma Marrone e Motta. E ancora: Mannarino, tha Supreme, Myss Keta, Levante, Lo Stato Sociale, Carl Brave, Caparezza, Maria De Filippi, Chiara Ferragni, Michelle Hunziker, Carlo Verdone e Paolo Bonolis, ecc…

Ferragnez

Scena Unita è una bella iniziativa non cè che dire, e l’autore di questo, il rapper Fedez merita un applauso sincero. Sicuramente la sua immagine sia di cantante, ma anche di marito di una delle Influencer più famose al mondo, e ovviamente parlo di Chiara Ferragni, hanno contribuito al successo di questo lavoro. Ben vengano dunque questi nuovi ricchi ma dal grande cuore…