Elsa Fornero

Bruno Tabacci

Ritorna Elsa Fornero la più “odiata” dagli Italiani, l’ha richiamata alla corte di sua maestà Mario Draghi,il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Bruno Tabacci, farà parte di una task force di economisti, sociologi, e giuristi, che avranno il ruolo di consulenti per le politiche economiche. C’è da dare un’occhiatina alla riforma delle pensioni.

Era il 2011 quando si insediò il governo tecnico presieduto da Mario Monti, e come ministro del lavoro fu nominata l’economista Elsa Fornero, in virtù della sua ventennale esperienza negli studi dei sistemi pensionistici pubblici. Nei due anni di operato introdusse la famigerata riforma delle pensioni, quella che provocò il caso esodati.

ricordate il famoso pianto?

Esodati. La figura dell’esodato prima di questa opera d’arte non esistevano in Italia, con la sua magistrale riforma che di fatto spostava in avanti l’età per andare in pensione, ha messo in ginocchio chi aveva fatto richiesta di pensione anticipata prima del suo intervento. Questi signori si sono trovati nella “terra di nessuno”, senza lavoro e ovviamente senza pensione. Per ovviare a questa situazione il governo dal 2012 ad oggi ha effettuato ben 9 interventi di salvaguardia per sistemare la posizione di ben 350 mila esodati. Tu chiamala economista…

Quota 100 . E’ stata la prima risposta alla legge Fornero, introdotta nel 2018 da governo Lega/M5S, ed aveva il compito di accelerare i tempi di pensionamento dei lavoratori italiani, con l’obbiettivo di avere un ricambio generazionale. A beneficiare erano (stime) ben 400 mila lavoratori, con altrettante assunzioni…





Questa a fine anno chiude

Il ritorno di Belfagor . Altro che il fantasma del Louvre che negli anni sessanta spaventava milioni di telespettatori. Qui la signora è in carne e ossa e il suo ritorno terrorizza molti futuri pensionati, che vedono lo spettro di un ritorno alle origini.https://quifinanza.it/pensioni/video/riforma-pensioni-2022-torna-legge-fornero/506984/ Qualcuno diceva che il governo Draghi non è paragonabile a quello di Monti….

Che coppia