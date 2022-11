GOVERNO MELONI : i compari

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

La nuova premier

Il governo di Giorgia Meloni ai nastri di partenza, lei prima donna nella storia della nostra politica a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio. Ad accompagnarla a questo nuovo incarico c’è un filotto di ministri che sa di vecchia repubblica, e non solo.

Ecco l’elenco dei ministri

Di seguito i nomi:

Senza dimenticare il presidente del senato Ignazio Benito La Russa

Il corvo

Ecco dunque il governo voluto dagli italiani, in perfetta democrazia, anche se certi soggetti di questo elenco proprio democratici non lo sono. Però è il volere del popolo e non si discute, e così saranno come sempre i fatti sulle promesse elettorali a determinare il futuro di Giorgia & C.