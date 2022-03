Guerra : Mettete dei fiori nei vostri cannoni

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

No war

Democrazia o oligarchia, è difficile pensare che nel 2022 ci siano ancora dei poteri che non intendono ragione se non la pensi come loro. Il potere acquisito(da troppo tempo) dal presidente russo Vladimir Putin va nella sempre più nella direzione sbagliata, la guerra dichiarata all’Ucraina ne è l’ennesima prova.

Ma perchè la Russia ha iniziato l’invasione dell’ Ucraina.

L’Ucraina nasce come Stato indipendente nel 1991, a seguito della dissoluzione dell’Unione Sovietica, ma sperimenta una crescente instabilità, soprattutto agli inizi del nuovo millennio, data dalla contrapposizione tra i fautori dell’avvicinamento all’Unione Europea e all’Occidente e i sostenitori del legame storico con la Russia. La crisi tra la Russia e L’Ucraina inizia nel 2013 con la fuga dell’ex presidente Viktor Yanukovych (eletto nel 2010 e molto filo sovietico) dopo una rivolta popolare. La vendetta russa si compie nel 2014 con l’annessione della repubblica di Crimea alla federazione russa.A seguire inizia una guerra civile nella regione ad est dell’Ucraina, il Donbass , nelle provincie di Donetsk e Lugansk, che si autoproclamano repubbliche indipendenti , prontamente riconosciute da Putin pochi giorni fa. A scatenare la guerra è la possibile adesione dell’Ucraina alla NATO , già in atto visto la recentissima richiesta di adesione inviata dall’attuale presidente ucraino Volodymyr Zelensky.https://www.ilfattoquotidiano.it/

L’ultimo tiranno?

La terra di Ucraina e il suo popolo usati come innesco per una nuova guerra tra i potenti della terra. Da un lato un vecchio patriota diventato ricco e potente (che controlla le aziende del gas ) e per nulla democratico, che sente la fine del suo potere, dall’altra il mondo economico occidentale (NATO) , che da sempre difende la democrazia e la libertà dei popoli, e che spinge per eliminarlo. Ma il prezzo più alto di queste vergognose guerre economico/idealiste lo pagheranno come sempre gli innocenti…