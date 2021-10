Il ritorno di James Bond

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

James bond passa per Matera

Arriva nelle sale il 25° James Bond. No time to Die è il titolo del nuovo film interpretato per la quinta (e ultima volta) da Daniel Craig. Dopo alcuni rinvii causa covid, la prima uscita era prevista per l’aprile 2020, ritorna l’agente segreto più famoso al mondo. Il ruolo immancabile della bond girl questa volta tocca alla giamaicana Lashana Lynch, mentre il cattivo di turno sarà interpretato dal premio oscar Rami Malek. https://ciaovecio64.altervista.org/queen-bohemian-rhapsody-il-film/

Rami Malek / Freddie Mercury

Diretto dal regista Cary Joji Fukunaga, il nuovo film ha visto il cast impegnato in varie parti del mondo, da Matera a Londra, dalla Norvegia alla Giamaica. Proprio sull’isola del mare Caraibico sembra ormai essersi ritirato l’agente di Sua Maestà, quando l’amico Felix Leither (Jeffrey Wright) lo convince a tornare in azione per aiutarlo a liberare lo scienziato Waldo Obruchev (David Dencik). L’impresa lo porterà sulle tracce del villain Lyutsifer Safin (Rami Malek), in possesso di una pericolosa tecnologia in grado di turbare la serenità del mondo.

L’agente segreto nasce nel 1953 dalla fantasia dello scrittore britannico Ian Fleming, e i film della saga sono appunto stati ispirati dai suoi libri. L’agente 007 (questo è il codice identificativo ) fu intrepretato da molti attori, rigorosamente affascinanti. Il primo ruolo nel 1954 fu di Barry Nelson in Casinò Royale.

Poi inizia nel 1962 l’era di Sean Connery , con i suoi 6 bond è considerato ancora oggi il più iconico interprete.

il primo bond interpretato da Connery , seguiranno, dalla Russia con amore 1963, missione Goldfinger 1964,operazione tuono 1965,si vive solo due volte,1967,e una cascata di diamanti 1971.

Nel 1969 tocca a Geoge Lazemby con AL SERVIZIO DI SUA MAESTA’ e questo fu l’unico film interpretato dall’attore.

Nel 1973 arriva Roger Moore che con i suoi sette bond detiene il record di interpretazioni.

Vivi e lascia morire è il primo bond di Moore, poi arrivano l’uomo dalla pistola d’oro 1974, la spia che mi amava 1977,Mooraker operazione spazio 1979, solo per i tuoi occhi 1981, Octopussy operazione spazio 1983, e infine bersaglio mobile 1985.

Nel 1987 è nel 1989 tocca a Timoty Dalton, con ZONA PERICOLO, e VENDETTA PRIVATA.

Dal 1995 al 2002 è la volta di Pierce Brosnan, che interpreta Bond per 4 volte.

Goldeneye 1995 è l’esordio di Brosnan, il domani non muore mai 1997, il mondo non basta 1999, infine, la morte può attendere 2002

L’ultimo in ordine di tempo ad interpretare la saga di Bond è Daniel Craig . il suoi primo film è del 2006 con CASINO’ROYALE.

Quantum of solace 2008, Skyfall 2012, Spectre 2015 e l’ultimo No time to Die del 2021 sono con Daniel Craig.

Il mio nome è Bond , James Bond, è la famosa frase che ha reso celebre questo personaggio, che personalmente ho sempre seguito con curiosità. Adesso ritorna per una nuova avventura. Buona visione