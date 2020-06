Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Jarabe de Palo

il nuovo album

Il ritorno dei Jarabe de Palo di Pau Donés, leader del gruppo spagnolo, che dopo essere stato colpito nel 2015 da un feroce tumore al colon. Nel Gennaio 2019 aveva annunciato di fermarsi e non fare più musica.Invece a sorpresa ritorna con un nuovo singolo dal titolo Eso que tú me das (quello che mi dai) che fa da apri pista al nuovo album Tragas o escupes’ (ingoia o sputa).

Nel 1996 gli Jarabe de Palo pubblicano il loro primo singolo LA FLACA (la magra) ed è subito un grande successo, che porta la musica in lingua spagnola ai primi posti delle classifiche di mezzo mondo.

La flaca live

Al grande successo de la flaca, fa seguito il secondo singolo DEPENDE , tratto dall’omonimo album.In questa canzone c’è la collaborazione del nostro Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, per la versione in italiano.

versione in italiano

Nel 2003 esce l’album BONITO il quarto,e il successo arriva con l’omonima canzone.Anche qui si avvale della collaborazione di Jovanotti per la versione in italiano.

Pau e Lorenzo

Pau e Fabrizio Moro

La sua dichiarata simpatia per l’Italia lo spinge a collaborare con vari artisti italiani. Nel 2010 duetta al festival di Sanremo con Fabrizio Moro nel brano, Non è una canzone.Poi altre collaborazioni con i Nomadi, i Modà,Niccolò Fabi e Ermal Meta.

Personalmente sono contento del ritorno di questo artista e il suo gruppo.Ho sempre apprezzato il suo stile musicale. Nel suo nuovo video lo si vede molto provato dalla malattia, ero speranzoso che tutto fosse superato, invece oggi 9 giugno 2020 è arrivata la notizia della sua morte. Con questo mio piccolo contributo ti ringrazio per la bella musica che ci hai regalato. Riposa in pace..