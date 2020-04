La nave ospedale

Gentili signori vi ricordate del o della TAV? Quel tunnel per il treno ad alta velocità che doveva collegare Torino con Lione, e la sua realizzazione sembrava una questione di vita o di morte per rilanciare la nostra economia, e che ha sollevato non poche perplessità sui reali vantaggi economici che avrebbe portato visti i costi per realizzarlo/a.Tutto accantonato, ma non il metodo di rastrellare soldi a spese della comunità. https://ciaovecio64.altervista.org/il-carro-di-salvini/

Toti e Aponte

L’ennesimo esempio ce lo da il presidente della regione liguria Giovanni Toti, che si è “inventato” di trasformare una nave traghetto in un ospedale, per andare a supportare la grande emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Lo slogan era di tutto rispetto, ” ci costerà al massimo un euro al giorno”. Ma i costi effettivi sono ben altri, si parla di ben 1.3 milioni di euro per un mese e mezzo di utilizzo, per la gioia dell’ armatore Gianluigi Aponte, proprietario di MSC crociere, uno dei 200 uomini più ricchi del mondo.

Irene Pivetti

Only logistics Italia srl cos’è molti si chiederebbero, ma (facilmente intuibile) una società, la sorpresa sta nella sua amministratrice. Vi ricordate chi era il presidente della camera nel 1994 fino al 1996, per i colori della lega? Irene Pivetti. Si proprio lei in questi giorni ritorna nelle prime pagine dei giornali, per uno scandalo che coinvolge appunto la sua società, per un “acquisto” di (guarda caso) mascherine,(contraffatte) provenienti dalla Cina, e da commercializzare nel suo e nostro amato paese. L’importo è di 30 milioni, e lo sponsor è sempre la protezione civile.https://www.ivg.it/2020/04/

La protezione “incivile”. Con tutto il rispetto per i volontari della protezione civile, che sono figure determinati nella vita di tutti i giorni, ma questi fiumi di denaro che sono entrati tramite i finanziamenti pubblici, e le donazioni, nessuno li controlla? Ci si chiede com’è possibile che dubbie società o presidenti di regione possano pescare soldi a loro piacimento, sfruttando un momento di grande emergenza per fare incassi o pubblicità personale.Si dovrebbe essere più attenti e seri, altrimenti evitiamo di indignarci se qualcuno all’estero ce lo ricorda…