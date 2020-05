Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Le “astronavi” covid, cosi li ha battezzati gli ospedali costruiti per affrontare la pandemia l’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, arruolato per l’occasione come come consulente del governatore della Lombardia Attilio Fontana. Numeri importanti sia in termini di costi (21 milioni) sia di potenziali ricoverati. Si affermava che questa struttura aveva una capienza di 400 posti letto,con un potenziale di ben 200 medici, 500 infermieri, e altri 200 operatori sanitari, per un totale di ben 900 addetti.Nulla di tutto questo..

Civitanova Marche. E’ in questa cittadina della provincia di Macerata che è nata la seconda astronave covid del genio Bertolaso, assieme al governatore delle Marche, Luca Ceriscioli. Anche qui ovviamente gli sponsor sono privati cittadini che generosamente hanno contribuito alla emergenza sanitaria.Qui si parla di 12 milioni di euro, per un ospedale che nessun medico vuole andarci a lavorare, anche perchè non ci sono ricoverati.https://ilmanifesto.it/

Stati Uniti. Anche negli States del signor Trump gli ospedali covid sono uno scandalo(così per consolarci),e li i soldi spesi sono 761 milioni di euro, per costruire 19 ospedali di emergenza, 13 dei quali mai entrati in funzione.Qualcuno fa notare che nessuno li ha protestato, ma c’è da giurarci che a fine pandemia qualcuno presenterà il conto al tycoon in occasione delle presidenziali USA di novembre 2020.

Modello Lombardia. Questa parola magica ha mietuto negli anni ben 25 mila posti letto negli ospedali pubblici, a favore delle cliniche private. Il regista di tutto questo fu il viveur Roberto Formigoni.https://ciaovecio64.altervista.org/cosi-celeste/

Cosa dire allora di questi ospedali di sola terapia intensiva, visto che il virus non colpisce solo i polmoni a detta dei medici, ma tutto il corpo,che ci sarebbero voluti degli ospedali completi, o potenziare quelli già esistenti,come stanno facendo alcune regioni. Ma qui l’ennesima tentazione di prendere del denaro facile e stata confermata, e allora metti un uomo di fiducia al posto giusto e il gioco è fatto, che dite?