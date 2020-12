Condividi su Twitter Pinterest Facebook

I soldi sotto l’albero

Siete pronti a scatenarvi a suon pin?, si perchè quest’anno sotto l’albero di Natale troverete la lotteria degli scontrini, o se vi piace meglio il “cashback di Natale”. Se acquisterete i vostri regali con la carta elettronica, o con l’apposita applicazione verrete premiati con un rimborso economico.

E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto relativo al “bonus bancomat” , che partirà in forma sperimentale nel mese di Dicembre,(8) per diventare operativo dal Gennaio 2021.Il numero minimo di “strisciate” e di 10 per un ammontare massimo ideale complessivo di 1500 euro, perchè la quota rimborsabile massima è di 150 a utente,o fare almeno 50 transazioni per ciascuna dei tre mesi successivi.I soldi stanziati per questa lotteria, potranno soddisfare o meglio rimborsare un milione e mezzo di persone.https://www.lettoquotidiano.it/

Per iscriversi al Cashback Natale bisogna scaricare l’app IO e avviare la procedura di registrazione cliccando sul tasto Iniziamo. Per accedervi è necessaria la SPID (identità digitale offerta da numerosi provider gratuitamente) o la carta di identità elettronica. L’utente per partecipare al cashback dovrà poi fornire:

codice fiscale (già presente utilizzando app IO)

gli estremi degli strumenti digitali che si utilizzeranno per il pagamento elettronico

IBAN per ricevere il rimborso

Per alcune carte di pagamento potrebbe servire il codice PAN da inserire manualemnte.

In alternativa alcuni operatori permettono di iscriversi al programma cashback direttamente dai loro sistemi grazie a una convenzione con PagoPa. Sul sito IO è disponibile l’elenco degli issuer convenzionati. Anche in questo caso l’iscrizione avviene tramite Spid.

Gli acquisti validi per il rimborso sono da effettuare soltanto in negozi fisici, ovvero bar ristoranti, supermercati e anche benzinai, non sono validi gli acquisti on line, e i grandi importi divisi furbescamente in 10 transazioni.

L’arrivo del cashless mi trova favorevole,l’evasione fiscale supera i 100 miliardi annui, circa il 12% del nostro PIL, poi perchè porta con se anche la sospensione da parte di alcuni circuiti (pagobancomat) delle fastidiose commissioni sui pagamenti per i piccoli importi.Speriamo che questa direzione la prendano anche le nostre banche…