Condividi su Twitter Pinterest Facebook

I no vax

L’introduzione sempre più obbligatoria del green pass per qualsiasi spostamento sia commerciale che ricreativo, ha messo alle corde gli irriducibili contrari al vaccino anti covid. Ecco così montare una protesta sempre più accesa tanto da arrivare a minacciare di morte i vari virologi che fin da inizio pandemia auspicavano che si potesse arrivare ad una vaccinazione di massa.

bare a Bergamo

Morti per covid. Da fonte OMS fino ad oggi i casi di infezione da covid-19 nel mondo sono circa 218 milioni con 4 milioni e 500 mila morti. In Italia siamo arrivati a più di 4 milioni con circa 130 mila decessi, numeri impressionanti se teniamo anche conto che la pandemia non è ancora superata.https://www.salute.gov.it/

Chi sono i no vax? . Premesso che bisogna distinguere le due “categorie” di riluttanti al vaccino, ci sono gli esitanti e gli irriducibili. I primi sono quelli che si pongono delle domande, vorrebbero maggiori informazioni, e sono i soggetti molto attenti alla propria salute psicofisica. Mentre i cosi detti no vax credono principalmente che tutta questa pandemia sia un complotto internazionale costruito ad arte soprattutto per interessi economici .

Green pass. Ecco lo strumento della discordia, il famigerato green pass che se in possesso certifica la avvenuta vaccinazione, arriverà il 6 settembre in aula il decreto che ne allungherà la validità da 9 a 12 mesi. E novità, per ottenerlo basterà un test salivare.

ognuno tragga le proprie conclusioni

Porca puttena. Voglio usare questa simpatica esclamazione del buon Lino Banfi per tentare di “sdrammatizzare” questa odiosa situazione. Rendere obbligatoria la vaccinazione non è la migliore soluzione, anche per le incertezze che i vaccini portano e hanno portato. (vedi Astrazeneca) . Ma al contempo dobbiamo avere anche fiducia nella scienza . La vaccinazione è un dovere sociale più che personale in questo momento, senza nulla togliere che molti dubbi rimangono sulla provenienza del Covid…