La frase tormentone

Lady coviddi

Metti una bella giornata di sole a fine Maggio in una delle spiagge più belle d’Italia, quella di Mondello a Palermo in Sicilia. Mettici pure la voglia di mare dopo un periodo di grande sofferenza (lockdown)e ti vai ad intervistare i primi bagnanti, che alla domanda ” non avete un po’ paura?” la risposta piccata è NON CE N’E’ COVIDDI !! La frase, forse dettata anche dalla frustrazione dei mesi passati a casa, diventa il tormentone negazionista. La signora intervistata Angela Chianello viene catapultata da “donna comune” a influencer social.

Ma se per tutta l’estate la sua battuta ha avuto facili proseliti,adesso che siamo ripiombati nell’incubo lei ritratta tutto.Così passa da eroica supercafona, a persona giudiziosa,dichiarando che con il virus non si scherza.

Zangrillo e Berlusconi

E se questa signora per certi versi ci lascia perplessi, altri soggetti, decisamente più autorevoli si sono espressi con grande convinzione,contro il virus.Il primo fra tutti quel professor Alberto Zangrillo, primario dell’ospedale dei vip, il San Raffaele di Milano, e anche medico personale di Silvio Berlusconi.Lui se ne esce con la frase “il covid è clinicamente morto” scatenando numerose polemiche.Ritratta quasi tutto quando il suo cliente più illustre viene ricoverato per covid.

Ma il pentolone negazionista è bello pieno di personaggi noti. Ricordate il signor Briatore proprietario delle famose discoteche Billionaire e Twiga aperte in estate senza averne particolare bisogno,(Briatore ha un patrimonio di ben 185 milioni) e poi diventate veri e propri focolai.Per non parlare dell’ormai critico di tutto Vittorio Sgarbi, che dall’alto del suo stipendio da parlamentare, se ne va in giro a fomentare odio con chi veramente se la passa male, e non capisce che più si va in giro, più c’è il rischio che aumentino gli infetti e alla fine poi si chiude di nuovo.https://ciaovecio64.altervista.org/il-figlio-delle-stelle/

Il negazionismo dei ricchi, che aizzano le folle solo per scopo politico, e niente più. Questa è la triste storia che stiamo assistendo nel nostro paese, senza alcun rispetto per chi combatte il virus tutti i giorni nelle corsie degli ospedali.Veramente squallido..

