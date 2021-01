Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Gennaio solitamente è il mese dove ci vengono comunicati alcuni bilanci dell’anno appena concluso. Il report dell’ Oxfam è di particolare interesse vista la pandemia che ci ha colpito, perchè ci consegna una statistica molto triste e prevedibile, ovvero che il virus ha aumentato le diseguaglianze economiche, in pratica i ricchi vedono aumentare la loro ricchezza, mentre chi è povero non solo ci rimane, ma vede anche diminuire drasticamente le speranze di migliorare la sua vita.

L’OXFAM ( Oxford Committee for Famine Relief) è una confederazione internazionale no profit che si dedica alla riduzione della povertà globale attraverso aiuti umanitari, e progetti di sviluppo, ed è impegnata soprattutto in tre fronti:

programmi di sviluppo: Oxfam lavora per aiutare le persone a migliorare le loro condizioni di vita, fornendo loro sostegno e risorse adeguate, favorendo processi di sviluppo sostenibili nel lungo periodo. interventi di emergenza: Oxfam porta acqua, servizi igienico-sanitari e rifugi alle popolazioni vittime di conflitti e disastri naturali. E quando l’emergenza è finita, Oxfam sostiene la ricostruzione fino al ritorno alla normalità. campagne di opinione e sensibilizzazione: Oxfam pubblica analisi e organizza eventi di informazione per influenzare le politiche che causano la povertà e l’ingiustizia globale; tramite percorsi educativi e iniziative di mobilitazione, stimola cittadini a chiedere ai propri leader un maggior impegno nella difesa e nella promozione degli interessi dei più povere e vulnerabili.

Questo report viene chiamato “il virus della disuguaglianza” perché di fatto messo in ulteriore evidenza le disparità sociali. Se si pensa che solo in Italia la ricchezza di 36 miliardari è aumentata di ben 45,7 miliardi di Euro, mentre i mille più ricchi al mondo, hanno visto aumentare il loro patrimonio di ben 11, 950 miliardi di dollari. Bazzecole…https://www.millionaire.it/

Ricchi e poveri. Che la pandemia abbia dato il colpo di grazia a questa disuguaglianza c’era d’aspettarselo, i grandi ricchi che già prima del virus controllavano il commercio mondiale non potevano far altro che aumentare il loro patrimonio. Quella gabbia commerciale che ci hanno costruito attorno ci fa inevitabilmente riconsegnare a loro i nostri guadagni. Forse una patrimoniale darebbe un pizzico di equilibrio, sarebbe il minimo dovuto a chi ci tiene in ostaggio….