Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Lawrenzi d’Arabia

Matteo Renzi sulle orme di Berlusconi. Ricordate il feeling tra l’ex cavaliere e il Rais Muammar Gheddafi, culminato con la famosa visita a Roma con tanto di tenda piantata a villa Pamphili, era il 10 giugno 2009. Adesso la storia si ripete, con le sempre più frequenti relazioni tra il leader di Italia viva e il mondo arabo, in particolare con Mohammed Bin Salman, principe della corona Dell’Arabia Saudita.

Renzi D’Arabia. E’ così il mondo dei social ha “coniato” il nuovo ruolo di Influencer europeo di Renzi, dopo la sconcertante intervista rilasciata a Gennaio 2021, dove indicava l’Arabia come il luogo di un nuovo rinascimento per il futuro, e che invidiava come Italiano il loro basso costo del lavoro. Lui che si è fatto pagare 80 mila dollari per dire due grandi cazzate.

Renzi con Jean Todt

Zona rossa. Mentre tutti gli Italiani cercano di uscire dal tunnel della pandemia restando a casa, e in attesa di essere vaccinati, il signor Renzi domenica si fa vedere al Gran premio di formula uno in Bahrain, prima gara della nuova stagione. Teniamo presente che il Bahrein è uno stato dove è possibile recarsi solo per lavoro, studio, salute. o estrema urgenza, e dove al ritorno è necessario sottoporsi a isolamento fiduciario per 14 giorni.

Poveri. La pandemia ci consegna un milione di nuovi poveri, un nuovo record dal 2005, e le famiglie in profondo disagio toccano quota 2 milioni, con un crescendo di 335 mila unità. Questa è la triste realtà in attesa della botta finale quando ci sarà l’inevitabile sblocco dei licenziamenti. Ma c’è chi se ne frega. https://www.avvenire.it/economia/pagine/istat-un-milione-poveri-assoluti

Caravan Petrol. Nel lontano 1958 il buon Renato Carosone “berlinava” i cercatori di petrolio, adesso noi nel 2021 dobbiamo annotare le figuracce politiche del “salvatore della patria” Renzi,( è merito suo se abbiamo Draghi) che in barba alla crescente povertà dei suoi concittadini, se da alle ricche frequentazioni a suon di petrodollari. Personalmente non mi rimane più niente da dire su questo personaggio, se non augurargli nel più breve tempo possibile, di uscire dalla scena politica..