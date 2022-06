SCIMMIE : arriva il “monkeypox”

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Vaiolo delle scimmie

Ci mancava solo questo, il vaiolo delle scimmie “monkeypox” dopo che il 31 Dicembre del 2019 la commissione municipale di Wuhan (Cina), segnalasse all’organizzazione mondiale della sanità ( OMS) i primi casi di polmonite poi identificato come coronavirus, che per due anni e mezzo ci ha devastato la vita, adesso arriva la ciliegina sulla torta dalle scimmie.

Ma che razza di malattia è?

Il vaiolo delle scimmie è molto simile a quello del vaiolo umano ma che si differenzia da questo per la minore trasmissibilità e gravità della malattia che provoca. . In genere questo virus infetta principalmente gli animali, come le scimmie e i piccoli roditori, ma può infettare anche l’uomo attraverso il contatto con un animale infetto, o il contatto stretto con una persona infettata .Lo si contrae attraverso il contatto con ferite, lesioni cutanee e fluidi corporei, quindi anche con i rapporti sessuali, ma anche per via respiratoria, attraverso le goccioline di saliva che si emettono starnutendo, tossendo o semplicemente parlando.

Parliamo di sintomi?

Si parte con la febbre, poi il mal di testa, a seguire dolori muscolari, mal di schiena e dolore ai linfonodi, e successivamente per completare, la comparsa di pustole cutanee sul volto e in seguito generalizzate.

Quanti casi nel mondo?

Ad oggi in tutto il mondo sono confermati circa 250 casi di infezione, in Italia siamo a 7 casi. (paesi non endemici). Mentre per i paesi cosi detti portatori del virus (principalmente il Congo) i casi accertati sono 1.365 con 69 morti. Le previsioni degli esperti “ovviamente” sono che i casi potrebbero aumentare.

Niente sesso siamo inglesi….

Stando alle indicazioni dell’Oms, il virus non viene considerato come un’infezione sessualmente trasmissibile attraverso lo sperma e i fluidi vaginali. Ma occhio ai rapporti “occasionali”

Cosa dire ancora, ci siamo appena liberati da green pass e mascherine , che arriva il virus delle scimmie. Giusto informare, ma speriamo che non si esageri con gli allarmismi, abbiamo già dato ai virologi….