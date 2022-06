SPORT : ci vuole un fisico bestiale

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

fisico in forma

Gli italiani e lo sport? Sembra che il divano stia vivendo una sorta di crisi sempre più marcata, infatti la cultura sportiva per mantenersi in forma e tenere lontano le malattie causate dalla sedentarietà, sta prendendo sempre più piede e importanza nella vita quotidiana di tutti noi.

divano addio?

Negli ultimi 10 anni è aumentata progressivamente e costantemente la quota di coloro che praticano una qualche attività sportiva: dal 59,3% del 2012, al 64,2% del 2017 fino al 69,2% del 2022.

Ma ci sono ancora molti sedentari, infatti resta alta la quota di coloro che non fanno sport, ed è maggiore per le donne rispetto agli uomini (38,2% vs 23,5%) e per le persone di mezza età (40,7% tra i 45 e i 54 anni, 37,5% per gli over 55) e gli over 65 (54,8%).

Gli sport più praticati sono :

Al primo posto non può che esserci sua maestà il pallone. Il calcio, infatti, è la disciplina più praticata nel nostro Paese, specialmente se si mettono insieme tutte le sue varianti. Si calcola che tra uomini, donne e bambini siano circa 4 milioni e mezzo gli italiani che scelgono di praticare il calcio in Italia.

Al secondo posto, invece, troviamo il grande bacino degli sport acquatici, che comprende il nuoto. Impegnati in almeno una di queste discipline, comprendenti anche l’acquagym, sono almeno 3 milioni e mezzo di italiani.

Al terzo posto, invece, si piazza il grande mondo della ginnastica. Da quella artistica a quella ritmica, le ragazze e i ragazzi che praticano queste discipline sono circa 2 milioni e 200mila.

Al quarto posto si piazza lo sci, praticato da più di 2 milioni di italiani.

Al quinto il ciclismo che comprende Mountain Bike e Cicloturismo e si calcola che siano circa 1 milione e 700mila persone in Italia a scegliere questo sport, sia a livello amatoriale che professionistico.

Infine arriva il tennis che può contare su 1 milione e 300mila atleti; l’atletica leggera e la pallavolo, con poco meno di un milione di persone dedite alle sue varie discipline; il basket, con 600mila giocatori.

Ci vuole un fisico bestiale per stare bene con se stessi? direi anche no , basta un po’ di buona volontà e un pizzico di passione per trovare il benessere che si cerca. Buon sport a tutti…