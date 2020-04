Maria Carmela D’urso

Barbara D’urso, pseudonimo di Maria Carmela D’urso, nata nel 1957 a Napoli, è negli ultimi anni la conduttrice di “punta” delle reti Mediaset , per quel che riguarda i programmi di ENTERTAINMENT TRASH.Il grande fratello, mattimo 5, pomeriggio 5,Domenica live, e l’ultima sua creatura Non è la d ‘D’urso sono i programmi che l’hanno resa famosa sul piccolo schermo.

selfie

il suo viscerale/ruffiano amore per il “patron” Silvio Berlusconi, nonchè ovviamente sostenitrice del suo pensiero politico, la fa diventare con il suo neo programma Live non è la D’urso, un evidente sostegno politico a lui e i suoi alleati, in barba a qualsiasi par condicio.

Fabrizio Corona

Un format televisivo il suo improntato anche nel reclutare ospiti senza alcun talento artistico, pescati principalmente da reality show. Un programma che si dedica anche al “ripulire” la fedina penale di soggetti che meriterebbero altra sorte.

La preghiera. E si quando un programma non ha delle fondamenta di qualità , per cercare di mantenere alto l’interesse può sprofondare in atteggiamenti squallidi, come quello che è andato in onda nei giorni scorsi, che ha visto come protagonista, manco a dirlo un alleato politico dell’ ex cavaliere Silvio Berlusconi. Quel Matteo Salvini, leader della Lega, che recita l’eterno riposo, che detta da lui più che essere un pensiero convinto sembra essere l’ennesima ruffianata,che va sicuramente in contrasto con le sue regole politiche, perché chi fa della preghiera un vero momento religioso , nella vita di tutti i giorni non fa distinzioni razziali.

Tele orgasmo. L’angelica “carmelita” con il suo fedelissimo faro da stadio antirughe sempre puntato addosso, brinda allo share, che la vede svettare tra le (ahimè) preferenze degli italiani. Ma non è tutto oro quello che luccica, perché c’è chi a pensato ad una raccolta di firme, con l’obbiettivo di cancellare i suoi programmi dal palinsesto di Mediaset.https://www.change.org/

Mentre c’è chi cerca a suon di firme di dare l’eterno riposo professionale di miss cologno, io continuo a non guardare certi programmi, che credo sia il metodo più semplice e concreto per toglierseli di torno…