L’estate di Salvini

L’estate di Matteo Salvini sembra promettere molto bene, in quanto a esternazioni di dubbia qualità, e convinzione, tanto da far tremare il trono di cazzaro all’altro Matteo,(Renzi). I suoi continui volta faccia puzzano da caccia al consenso facile, e con disarmante disinvoltura cambia giornalmente opinione .

Da Fervido oppositore all’uso della mascherina, che lo ha visto tra l’altro in buona compagnia con altri leader politici stranieri. Dal presidente del Brasile Jair Bolsonaro, al premier inglese Boris Johnson, poi però colpiti dal covid, al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.Adesso invece ritratta tutto e invita tutti i suoi seguaci a mettere la mascherina e a rispettare le distanze. Vallo a capire, o meglio cosa voleva dimostrare.

La infelice passerella politica di qualche mese fa, sul nuovo ponte San Giorgio di Genova,(inaugurato il 3 agosto) dove elogiava il lavoro svolto, e dava particolare attenzione ai “pannelli a metano” installati, come simbolo anche di una attenta sensibilità a favore dell’ambiente. Peccato che questi pannelli da lui citati sono fotovoltaici, e che a metano non esistono..https://www.peopleforplanet.it

Papeete 2020

Temptation Mojito. Il ritorno al Papeete, il famoso locale di Milano Marittima, ma stavolta con un atteggiamento più composto,l’euforia da ministro non c’è più. Ma da qui rilancia la sua sfida(promessa), quella di ritornaci il prossimo anno da premier. Ma le attuali percentuali di consenso sono in netto calo, e a quanto pare il “pensionamento” della vecchia lega nord,(tenuta in vita legalmente solo per il debito da 49 milioni) allo zoccolo duro (Zaia) non è stata ben digerita. Infatti il tesseramento della Lega nazionale Salvini premier, a subito un calo del 30% di tessere. Ma il trucco c’è, è che al momento non si vede, perchè come si dice “cane non mangia cane”…..