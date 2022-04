BITCOIN : il diavolo fa le pentole..

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

La corsa alla nuova moneta è iniziata, il Bitcoin sembra essere il desiderio di tutti gli uomini d’affari e non, la miniera d’oro che salverà il mondo economico mondiale. Siete pronti ad investire tutti i vostri risparmi nella moneta virtuale?

Cos’è

Il Bitcoin è una moneta virtuale creata nel 2009 creata da uno o più “hacker” con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Diversamente dalle altre valute il Bitcoin non ha dietro una Banca centrale che distribuisce nuova moneta ma si basa fondamentalmente su due principi: un network di nodi, cioè di pc, che la gestiscono in modalità distribuita, peer-to-peer; (pari..pari) e l’uso di una forte crittografia per validare e rendere sicure le transazioni. Il valore iniziale era di 0,00076 dollari, adesso dopo 13 anni di alti e bassi ha raggiunto il valore di 51.000 dollari per un BTC.

Chi sono i nuovi ricchi della moneta fantasma?



Sam Bankman-Fried (FTX) – $ 24 miliardi Brian Armstrong (Coinbase) – $ 6,6 miliardi Gary Wang (FTX) – $ 5,9 miliardi Chris Larsen (Ripple) – $ 4,3 miliardi Cameron e Tyler Winklevoss (Bitcoin) – $ 4 miliardi Song Chi-hyung (Upbit) – $ 3,7 miliardi Barry Silbert (Digital Currency Group) – $ 3,2 miliardi Jed McCaleb (Ripple, Stellar) – $ 2,5 miliardi Nikil Viswanathan e Joseph Lau (Alchemy) – $ 2,4 miliardi Devin Finzer e Alex Atallah (OpenSea) – $ 2,2 miliardi Fred Ehrsam (Coinbase) – $ 2,1 miliardi Kim Hyoung-nyon (Dunamo) – $ 1,9 miliardi Michael Saylor (MicroStrategy) – $ 1,6 miliardi Matthew Roszak (Bloq) – $ 1,4 miliardi Tim Draper (investitore, ventur capitalist) – $ 1,2 miliardi fonte Forbes

E chi li conosce?

Il rovescio della “moneta”

Il mito del guadagno facile è sempre vivo nella nostra testa, e questo vale anche per la nuova moneta, e dunque anche qui c’è chi promette guadagni da sogno, ma la truffa purtroppo è dietro l’angolo. https://www.corriereromagna.it/rimini-truffa-del-bitcoin-perde-150mila-euro/

Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi dice in vecchio proverbio, come dire che dietro ad un grande guadagno, c’è sempre qualcuno che ci perde…..