Colapesce/DiMartino

Musica leggera italiana, anzi leggerissima, è così che i due amici siciliani hanno colpito nel segno. La loro canzone presentata all’ultimo festival di Sanremo sta spopolando, e in una settimana conquista il disco di platino.

Lorenzo Urciullo classe 1983 in arte Colapesce, il nome si riferisce alla siciliana leggenda di Colapesce, è un cantautore siciliano, che inizia la carriera solista nel 2010, e nel 2012 pubblica il suo primo album, dal titolo UN MERAVIGLIOSO DECLINO.Con questo album vince il premio Tenco 2012 come migliore opera prima.Seguiranno altri due lavori, EGOMOSTRO nel 2015 e INFEDELE 2017.

Un mondo raro

Antonio Dimartino classe 1982, è un cantautore palermitano, che inizia la sua carriera con il gruppo dei Famelika nel 1998, per poi nel 2010 formare i Dimartino. Con questo gruppo pubblica nel 2010 il suo primo album intitolato CARA MAESTRA ABBIAMO PERSO, nel 2012 SAREBBE BELLO NON LASCIARSI MAI, nel 2015 UN PAESE CIVUOLE, per poi nel 2017 pubblicare UN MONDO RARO, che vede la collaborazione di Fabrizio Cammarata. AFRODITE del 2019 è l’ultimo lavoro in ordine di tempo prodotto dal gruppo.

Nel 2020 Colapesce e Dimartino uniscono le forze e pubblicano l’album MORTALI, e il primo singolo estratto da questa collaborazione si intitola L’ULTIMO GIORNO, seguito poi da altri tre singoli, ADOLESCENZA NERA, ROSA E OLINDO, E LUNA ARABA, quest’ultimo vede la collaborazione di Carmen Consoli.

Metti un po’ di musica leggera perchè ho voglia di niente anzi leggerissima, parole senza mistero allegre ma non troppo, metti un po’ di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere ne buco nero, è un pezzo del ritornello della canzone di questo duo siciliano che personalmente non conoscevo, e sono contento perchè è il successo di chi lavora nella musica con tanta gavetta sulle spalle, fatta di serate nei club e collaborazioni. Un meritato successo che ci porta un po’ di leggerezza d’animo…