Euro 2020

Iniziano gli Europei di calcio anno 2020/21, (rinviati di un anno causa covid) e non poteva mancare l’inno ad accompagnarci in questa avvincente competizione riservata alle nazionali del continente Europeo. La canzone dal titolo WE ARE THE PEOPLE, è stata prodotta dal famoso dj olandese Martin Garrix, con la collaborazione di due mostri sacri del rock mondiale, Bono e The Edge degli U2, per il testo e la musica.

Un inno all’unità

We are the people ricorda quanto una canzone possa guardare alle sfide che il mondo deve affrontare, in un particolare momento storico provando comunque a dare una risposta unita. È un inno che tutti possiamo cantare indipendentemente dalla parte del mondo da cui veniamo, ma specialmente dall’Europa, dove grazie alla competizione si focalizzerà l’attenzione globale. “We Are The People” spera di riflettere la positività, la speranza e la determinazione necessarie a ogni squadra per poter trionfare, oltre a trasmettere un senso di coesione che si adatta perfettamente al tema di Euro 2020: l’unità. Per la prima volta nella storia degli Europei infatti, il torneo si giocherà in tutto il continente, mostrando ancor di più l’importanza di questo tema.

Ma anche l’Italia ha il suo inno, anzi due, il primo riguarda la canzone di Alessandra Amoroso SORRISO GRANDE, in una versione modificata nei testi per l’occasione, che è stata scelta da sky sport per presentare le partite della nazionale Italiana.

Alessandra Amoroso

L’altra da titolo CORO AZZURRO è stata prodotta dal trio di youtuber degli Autogol, con la collaborazione del dj Vicentino Matrix , della cantante nativa di Genova Arisa, e del il rapper romano Ludwig.

gli Autogol Arisa e Ludwig

Ben tornata nazionale, che dopo 4 anni (più uno di covid) di purgatorio, visto che ai mondiali di Russia 2018 non si è qualificata, ritorna ad una fase finale di una competizione internazionale. La squadra assemblata da mister Mancini ha fatto dei buoni risultati, e tutti noi siamo curiosi di vedere dove potrà arrivare. Forza Azzurri! https://www.lastampa.it/