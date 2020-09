Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Samuele Bersani

Un graditissimo ritorno quello di Samuele Bersani, cantautore romagnolo che alla soglia dei 50’anni (è nato a Rimini il 1° ottobre 1970) ha deciso di regalarci una nuova canzone dal titolo HARAKIRI, che fa da apripista la nuovo album CINEMA BERSANI,che uscirà il 2 Ottobre, il giorno seguente al suo 50’esimo compleanno.

La sua carriera musicale inizia grazie a Lucio Dalla, che lo ha notato,e lo volle come “artista spalla” alla apertura del suo Cambio Tour, del 1991. Da li il buon Samuele pubblica il suo primo album dal titolo, C’HANNO PRESO TUTTO, e il successo arriva grazie alla canzone CHICCO SPILLO.Era il 1992.

Nel 1994 esce il suo secondo album, dal titolo FREAK, ed è la consacrazione.Il disco vende più di 150 mila copie e la frase “ciao belle tettine” contenuta nel brano omonimo, diventa un cult.Ma nello stesso album sono contenute altre due belle canzoni,SPACCACUORE e COSA VUOI DA ME.

Nel 1996 scrive il brano CANZONE per il suo talent scout Lucio Dalla,e nel 1997 esce con il suo terzo album titolato con il suo nome SAMUELE BERSANI. Da questo lavoro le canzoni di spicco sono COCCODRILLI, E GIUDIZI UNIVERSALI, che considero la migliore del suo repertorio.

due premi Tenco

Anno 2000 vedono il cantautore partecipare per la prima volta al festival di SanRemo, con la canzone REPLAY , che si aggiudica il premio della critica MIA MARTINI, l’album che ne segue L’OROSCOPO SPECIALE, si aggiudica il premio Targa Tenco, considerato un dei premi più prestigiosi della musica italiana. Ne vincerà altri due per l’album CARAMELLA SMOG,e la canzone CATTIVA, contenuta in questo lavoro.

l’album L’ ALDIQUA esce nel 2006 e la canzone LO SCRUTATORE NON VOTANTE, è una chiara critica alla politica,mentre nel 2009 pubblica il singolo FERRAGOSTO, con l’album MANIFESTO ABUSIVO.Nel 2012 si concede la seconda partecipazione alla kermesse Sanremese, con la canzone UN PALLONE, e anche qui vince il premio critica Mia Martini.L’album PSYCO che ne segue è la sua prima raccolta di 20’anni di canzoni.Nel 2015 esce il singolo LE STORIE CHE NON CONOSCI, cantata assieme a Pacifico e con un “cameo” di Francesco Guccini ..https://ciaovecio64.altervista.org/francesco-guccini-note-di-viaggio/Il ricavato delle vendite fu interamente donato alla fondazione Lia, per finanziare laboratori di lettura per bambini non vedenti o ipovedenti.

una delle mie preferite

Eccoci al 2020 con un nuovo singolo che anticipa il nuovo lavoro.Speriamo che il suo talento ed intelligenza artistica sia di buon auspicio nel finire in “crescendo” questo terribile anno.