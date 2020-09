Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Lionel Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini, detto Leo, (classe 1987)lascia il Barcellona! Questa è la notizia che scuote il mondo del calcio mondiale. Sembra appunto che il viscerale amore tra “la pulga” (la pulce in spagnolo) e la squadra catalana sia finito dopo 20’anni di straordinari successi. A dare lo strappo finale dopo svariati malumori già espressi durante tutta la stagione, sembra sia stata, la batosta rimediata nella ultima edizione della Champions League. Quel 8 a 2 rimediato contro il Bayern Monaco, non è stato digerito dal fuoriclasse Argentino.Ecco dunque la decisione di mettersi sul mercato.https://www.gazzetta.it/

il men’s player of the year nel 2015

Una carriera fin qui impressionante, fatta di ben 34 titoli con il “barca”, suddivisi in 10 campionati, 6 coppe del re,8 supercoppe spagnole,4 Champions League,3 supercoppe UEFA, e 3 coppe del mondo per club. Aggiungiamo poi i 6 palloni d’oro (record assoluto), il men’s player of the year nel 2015,e l’oro olimpico con la nazionale a Pechino nel 2008. E’ stato svariate volte capocannoniere, ed è anche il miglior marcatore della nazionale del suo paese.In molti lo hanno accostato al dio Diego Armando Maradona.https://ciaovecio64.altervista.org/diego-armando-maradona/

Il “toto ” Messi è partito, e il WEB si scatena in divertenti fotomontaggi, dove si vede il fuoriclasse indossare le maglie dei vari club, così per far sognare e “sperare” che veramente il sogno si avveri.

Ma come tutti sanno, Re Mida Messi non è “pappa” per tutti. Il suo stipendio è di 60 milioni l’anno fissi, più diritti d’immagine, e svariati bonus, che gli fa superare i 100 milioni di euro. In più se ci mettiamo la clausola di 700 milioni per liberarsi dal Barcellona, è chiaro che il suo ingaggio fa tremare qualsiasi squadra di club lo voglia prendere.

Credo che in Italia non lo vedremo, l’esperienza per quanto positiva del suo rivale di sempre Ronaldo, non ha portato nella bacheca della Juventus i trofei sperati, ed una eventuale operazione di marketing, vista l’ incerta situazione pubblico negli stadi causa covid, stenterebbe a decollare. Penso che il signor Messi il meglio di se l’abbia già dato, e perciò le cifre che girano attorno a lui, non saranno compensate con altrettanti successi..