Matteo Renzi

Il premier Conte

Rieccolo Matteo Renzi con i suoi ennesimi mal di pancia, torna a far vacillare il governo capitanato da Giuseppe Conte, reo di aver gestito in maniera più che buona la pandemia, e appunto questo suo prolungato consenso fa saltare i nervi al “Matteone” visto che lui è stato disarcionato dal ruolo di premier a furor di popolo.

Ma cosa ribolle nella testa di questo signore, sicuramente tanto rancore, nei confronti di quel movimento che gli ha distrutto la carriera politica(fortunatamente), e non solo, anche la famiglia viste le continue beghe giudiziarie di papà e mamma.(consip) E se poi insistono anche con la fondazione OPEN, qualcuno gli avrà chiesto , a che gli serve sostenere questo governo, se poi è così severo nei suoi confronti.https://www.lanazione.it/

E così per mettere pressione al Premier tira in ballo il MES (meccanismo europeo di stabilità) detto anche fondo salva stati,dichiarando di essere fermamente favorevole al suo impiego.Sul piatto ci sono 36 miliardi, quasi a voler farsi “perdonare” quei 16 miliardi di tagli alla sanità fatti dal suo governo.

Altro ostacolo è la gestione del Recovery fund o Plan, quel fondo per la ripresa post covid, per un ammontare complessivo di 750 miliardi da dividere tra i vari stati. All’Italia va una delle fette maggiori, circa 208 miliardi, distribuiti in 6 punti(missioni).

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo e la Pubblica Amministrazione, l’istruzione, la Sanità e il Fisco; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture, per la mobilità e le telecomunicazoni, con la realizzazione di una Rete nazionale in fibra ottica, lo sviluppo delle reti 5G e l’Alta Velocità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità sociale, di genere e territoriale, con focus sulle politiche attive del lavoro e sul piano per il Sud; Salute.

Al signor Renzi non va giù che venga istituita una task force per la gestione dei fondi, forse qualcuno gli avrà sussurrato, che quei soldi è una grande e unica occasione, se vengono gestiti onestamente, è come non riceverli…

Tasta testicula.Matteo Renzi si prende l’applauso dell’altro Matteo,per la posizione presa, ecco dunque un buon motivo per toccarsi i “gioielli”, con questi due in sintonia altro che pandemia…https://ciaovecio64.altervista.org/state-sereni/